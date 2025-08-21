Ш ампионът на US Open от миналата година Яник Синер ще започне защитата на титлата си в Ню Йорк с двубой срещу Вит Коприва.

Най-близко поставеният тенисист до световния номер 1 в схемата е Денис Шаповалов. На 1/8-финалите Синер може да срещне Томи Пол, а на 1/4-финалите - Джак Дрейпър, който победи в полуфиналите миналата година.

Евентуален опонент на италианеца в полуфиналите може да е третият поставен Александър Зверев, който започва участието си с мач срещу Алехандро Табило.

Носителят на 24 титли от Големия шлем Новак Джокович има коварен съперник в лицето на Лърнър Тиен в първия кръг. Сърбинът може да срещне Холгер Руне в 1/8-финалите и четвъртия поставен Тейлър Фриц в 1/4-финалите.

Карлос Алкарас също има тежък опонент на старта. Това е американецът Райли Опелка, който разполага със силен сервис. Испанецът може да срещне Даниил Медведев в 1/8-финалите, а на 1/2-финалите можем да видим среща между Алкарас и Джокович.

Carlos Alcaraz has a *tall* order in the first round. pic.twitter.com/EF0p3qJERQ — US Open Tennis (@usopen) August 21, 2025

При жените Арина Сабаленка ще започне защитата на титлата си на US Open с мач срещу Ребека Масарова от Швейцария.

В тази част на схемата са още Елена Рибакина и Джасмин Паолини, които могат да се срещнат на осминафиналите.

Миналогодишната финалистка Джесика Пегула се изправя срещу Маяр Шериф в първия кръг. Другите интересни тенисистки в тази четвъртина са Белинда Бенчич, Ема Наваро и Мира Андреева.

Коко Гоф започва срещу Ейла Томлиянович, а Ига Швьонтек стартира с мач с Емилиана Аранго.