Д вукратната шампионка Наоми Осака (Япония) елиминира победителката от 2023 година Коко Гоф (САЩ) и се класира за четвъртфиналите на Откритото първенство на САЩ по тенис.

Японката спечели с 6:3, 6:2 за 64 минути, демонстрирайки много по-уверена и постоянна игра, за да достигне първия си четвъртфинал на турнир от Големия шлем за последните четири години и половина.

Naomi Osaka’s biggest win since⁉️



The two-time champion takes out world No.3 Gauff in straight sets, 6-3 6-2! pic.twitter.com/UoOOeywLD5 — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2025

Поставената под номер 23 Осака беше по-добра през цялото време срещу Гоф, чиито 33 непредизвикани грешки направиха разликата на корт "Артър Аш".

27-годишната Осака е родена в Япония, но се премества със семейството си в САЩ още на 3-годишна възраст. Тя е спечелила четири трофея от Шлема, всички на твърди кортове. Това включва титли от Откритото първенство на САЩ през 2018 и 2020 година.

21-годишната Гоф има два трофея от Големия шлем. Първият е от САЩ през 2023-а, а вторият - на Откритото първенство на Франция през юни.

A regal matchup 💜 pic.twitter.com/fuKkxKlJMx — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2025

Следващата съперничка на Осака ще бъде номер 11 Каролина Мухова (Чехия), която елиминира Марта Костюк (Украйна) с 6:3, 6:7(0), 6:3.

Осмата в схемата Аманда Анисимова (САЩ) показа отличен тенис и победи безпроблемно бразилката Беатрис Адад Мая с 6:0, 6:3, за да си осигури четвъртфинален сблъсък с Ига Швьонтек.

The meet with a semifinal spot at stake! pic.twitter.com/dahS8XI8Nt — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2025

24-годишната американка каза, че е доволна от възможността да вземе реванш след поражението с 0:6, 0:6 от втората ракета на света на финала на "Уимбълдън" през юли.

"Кой би си помислил, че ще се срещнем отново толкова скоро? Много съм развълнувана. Ще бъде страхотен мач . . . Надявам се, този път", каза осмата поставена Анисимова.

A final 8 full of experience and talent 🤩 pic.twitter.com/gHHw15ap1d — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2025

Източник БТА