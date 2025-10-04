И ван Димов донесе първи медал за България от световното първенство по вдигане на тежести във Фьорде (Норвегия). Той спечели сребърен медал в изхвърлянето, въпреки че вдига в по-слабата група "Б" на категория до 65 кг.

Димов завърши със 137 кг в това движение, като сбърка на 141 кг в последния си опит. Българинът спечели група „Б“ с двубой от 300 кг, като се справи със 163 кг в изтласкването.

В по-силната група "А" по-добър от българина в изхвърлянето бе единствено Фуркан Мохамед Йозбек от Турция, който 145 кг. Еко Юри Ираван вдигна колкото Димов, но по правилник остава след него, тъй като състезанието на българина бе няколко часа по-рано.

Димов е двукратен европейски шампион в кат. 61 кг, като това е дебют за него в кат. 65 кг. В общото класиране той се нареди на 6-о място с двубоя си от 300 кг.

Йозбек стана световен шампион с двубой от 324 кг (145+179). Втори е Мьон Жин Пак (КНДР) с 315 (135+180). Хамптън Милър Морис (САЩ) спечели бронза в двубоя с 311 кг (133+178).

Другият ни представител - Габриел Маринов, остана четвърти в група "Б" с двубой от 275 кг (125 в изхвърлянето и 150 в изтласкването).