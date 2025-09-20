И талианският рапър Федец се извини на тенисиста Яник Синер заради това, че го сравни с Адолф Хитлер. Музикантът бе обвинен в подбуждане на расова омраза.

Федец публикува стори в Инстаграм, в което беше сложил част от новата си песен. В нея той рапира: „Италианците имат нов идол на име Яник Синер. Чистокръвен италианец с акцент на Адолф Хитлер.“

Джузепе Мартучи, общински съветник в Болцано, главният град в провинция Алто Адидже в Италия, където се говори основно немски, подаде жалба срещу Федец заради подбуждане на расова омраза и пропаганда.

Рапърът се извини и обясни, че не е визирал нищо такова.

„Исках да използвам един парадокс, но се получи ужасно – за спортисти, които са родени и израснали в Италия, но често не се смятат за италианци заради цвета на кожата и да го приложа към най-добрия италиански спортист. Не успях да го направя и всичко, което мога да направя, е да се извиня. Ако нещо подобно не е разбрано, то е заради грешка, допусната от този, който го е писал. Така че поемам пълна отговорност“, каза Федец пред „Гадзета дело Спорт“.

Според Мартучи „чистокръвен италианец“ е израз, използван от фашистката пропаганда в Италия през 30-те години. Общинският съветник заяви, че сравнението с Хитлер е неприемливо.

„Чувствах за свой дълг да действам и да защитавам основополагащите ценности на нашата конституция. Не можем да позволим език, който предизвиква расизъм и омраза, да бъде нормализиран от публични личности“, каза Мартучи.