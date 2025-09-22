С тарши треньорът на националния отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини посочи като ключ към успеха менталното израстване на състезателите.

България победи Португалия с 3:0 (25:19, 25:23, 25:13) и се класира за четвъртфиналите на Световното първенство във Филипините.

„Момчетата знаеха, че Португалия са били Куба с много добра игра. Но мисля, че ключът беше нашето ментално състояние, ние бяхме фокусирани, особено във втория гейм, той беше от голямо значение“, сподели Бленджини.

Така за първи път от 2010 година България се класира след най-добрите осем отбора на планетата.

„Важно е да останем фокусирани, в добро състояние, знаейки, че ще има спадове, в които не трябва да се отказваме. Тази психологическа част е най-важната“, каза още наставникът.