М ариян Михалев се класира за полуфиналите в индивидуалната дисциплина на Световната купа по скокове на батут в Антиб (Франция).

Българинът, който се подготвя в Стара Загора под ръководството на Мариана Макулова, попадна сред най-добрите 24 състезатели на турнира в една от най-ярките перли на Френската Ривиера с оценка 59.130 точки и 17-о място в квалификацията.

Останалите родни представители при мъжете Калоян Петров и Мартин Димитров заеха съответно 35-о и 45-о място с 56.010 и 54.110 точки.

При жените съвсем малко не достигна на Христина Пенева да намери място в следващата фаза на състезанието. Възпитаничката на националния селекционер Станислав Стоянов е втора резерва за полуфиналите, след като получи оценка 52.900 точки. Марияна Узунова се класира 33-та с 21.340 точки.