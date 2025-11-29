В ладимир Зографски постигна най-доброто си класиране в Световната купа по ски скокове. Той се нареди на рекордното за България 4-о място в състезанието на голямата шанца в Рука (Фин).

Надпреварата бе прекратена в началото на втория кръг заради бурния вятър във Финландия, а за официални бяха признати резултатите от първия. В него българинът направи опит от 131 метра, с който взе 125,4 точки.

До момента най-доброто класиране на Зографски в старт от световната купа бе шесто място от 2018 г., отново в Рука. През този сезон българинът влиза в Топ 10 за втори път, след като завърши 9-и във Фалун (Шв) по-рано тази седмица.

Победител със 141 точки след скок от 142 метра стана Анже Ланишек. Втори е японецът Рен Никайдо със 136,4 точки и опит от 141 метра, а трети е Домен Превц (Слвн), който скочи 132,5 м и взе 128 точки.