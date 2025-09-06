У никален ден за българския спорт в Деня на Съединението! 16-годишният варненец Иван Иванов тримфира на втори пореден турнир от Големия шлем при юношите в тениса. По-малко от два месеца след „Уимбълдън“, сега той спечели и US Open, с което изравни постижението на Григор Димитров от 2008 г.

Още по-уникалното е, че това стана с победа във финала над другия български талант – братовчеда на Григор Александър Василев. Възпитаникът на Академия „Рафа Надал“ Иванов демонстрира по-стабилна игра и с по два пробива в двата сета стигна до успеха със 7:5, 6:3.

Първият сет премина при превъзходство за Иванов, който поведе с пробив и 4:2, 5:3. Полуфиналистът от Уимбълдън 2025 Василев успя да изравни до 5:5, но след това Иванов отново спечели подаването на съперника си, повеждайки в мача след 7:5.

Втората част премина по сходен начин. Иван Иванов постигна два пробива и поведе с 5:2, след което пропусна да приключи мача при собствен начален удар. Василев намали пасива си на 3:5, но веднага след това отново позволи да бъде пробит.

БТА 1 / 25

БТА 2 / 25

БТА 3 / 25

БТА 4 / 25

БТА 5 / 25

БТА 6 / 25

БТА 7 / 25

БТА 8 / 25

БТА 9 / 25

БТА 10 / 25

БТА 11 / 25

БТА 12 / 25

Gettyimages.com 13 / 25

Gettyimages.com 14 / 25

Gettyimages.com 15 / 25

Gettyimages.com 16 / 25

Gettyimages.com 17 / 25

Gettyimages.com 18 / 25

Gettyimages.com 19 / 25

Gettyimages.com 20 / 25

Gettyimages.com 21 / 25

Gettyimages.com 22 / 25

Gettyimages.com 23 / 25

Gettyimages.com 24 / 25

Gettyimages.com 25 / 25

Това е общо четвърта титла за български тенисист от турнирите от Големия шлем на сингъл при юношите. България се изравни с Канада, Хърватия и Великобритания по този показател.

Левичарят Александър Василев, който е с година по-голям от Иван, пропусна да стане третият българин с титла от Големия шлем при юношите.

От понеделник двамата българи ще бъдат под №1 и №2 в световната ранглиста за своята възраст. Следващата седмица пък двамата ще се присъединят към отбора на България за Купа Дейвис, като ще играят срещу Финландия в Пловдив на 13 и 14 септември. За Алекс това ще е дебютна изява в националния ни тим, а Иван ще играе за втори път.