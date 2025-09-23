Н ационалните отбори на САЩ и България ще играят в четвъртък от 15:00 часа наше време мача си от четвъртфиналите на световното първенство по волейбол за мъже. Това съобщиха организаторите след приключването на осминафиналната фаза.

Срещата ще бъде последна от програмата на четвъртфиналите на шампионата във Филипините, като по-рано същия ден от 10:30 часа българско време е двубоят Чехия - Иран. Той ще излъчи съперника на победителя от двойката САЩ - България в полуфиналите на турнира в събота.

В сряда предстоят и другите два четвъртфинала. От 10:30 часа е мачът Италия - Белгия, а в 15:00 часа играят Полша и Турция.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX