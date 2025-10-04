Н ационалният отбор по волейбол за мъже разбра съперниците си за европейското първенство през 2026. Българите, които спечелиха сребърен медал на световното първенство, ще играят срещу Полша, Северна Македония, Украйна, Португалия и Израел в група В. Това отреди тегленият в Бари жребий.

Европейското първенство ще се проведе между 10 и 27 септември в четири държави, като България е един от домакините заедно с Италия, Румъния и Финландия. Мачовете от група В трябва да се проведат във Варна, но след грандиозното посрещане на националите президентът на федерацията Любомир Ганев призна, че се обмисля вариант и да бъдат преместени в София заради по-голямата зала.

Полша е действащият европейски шампион, като е и лидер в световната ранглиста. Тимът на Никола Гърбич стигна полуфинал на световното първенство, където загуби от Италия, a след това спечели бронзовите медали.

В групата за европейското е и Португалия, с която българите играха на осминафинал на световното.

На шампионата ще участват общо 24 тима, разделени в 4 групи по 6 отбора. За осминафиналите се класират първите 4 във всяка група.

Жребий за Евро 2026 по волейбол за мъже:

Група А: Италия, Швеция, Словения, Чехия, Гърция, Словакия

Група В: БЪЛГАРИЯ, Северна Македония, Полша, Украйна, Португалия, Израел

Група С: Финландия, Естония, Сърбия, Белгия, Нидерландия, Дания

Група D: Румъния, Латвия, Франция, Германия, Турция, Швейцария

По-рано бе изтеглен и жребият за европейското първенство при жените. България е в група В в Бърно заедно с европейския вицешампион Сърбия, Украйна, Австрия, Гърция и домакинът Чехия. Европейското първенство при дамите ще се проведе между 21 август и 6 септември в Турция, Чехия, Азербайджан и Швеция.

Евро 2026 за жени:

Група А: Турция, Латвия, Полша, Германия, Словения, Унгария

Група В: Чехия, Австрия, Сърбия, Украйна, БЪЛГАРИЯ, Гърция,

Група С: Азербайджан, Португалия, Нидерландия, Белгия, Румъния, Испания

Група D: Швеция, Черна гора, Италия, Франция, Словакия, Хърватия