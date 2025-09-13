М ъжкият национален отбор по волейбол започна с победа участието си на световното първенство във Филипините. В група Е българите победиха с 3:0 (38, 22, 20) Германия и направиха важна крачка за класиране напред.

България излезе в състава Симеон Николов, Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Мартин Атанасов, Алекс Грозданов, Илия Петков - Дамян Колев-либеро. Тимът започна мача добре, а постепенно натрупа аванс, за да поведе със 17:11. След това обаче последва рязък спад, а германците отбелязаха 6 поредни точки, за да изравнят. България поведе отново до 23:21, но отново допусна изравняване. Последва драма и игра на нерви, като и двата отбора пропуснаха редица шансове да затворят гейма. Много силно в тези минути за България игра Александър Николов, който бележеше повечето точки за тима. Проблемът за България бе в посрещането, както и в поредицата грешки от сервис – цели 17 в първия гейм. Все пак след нова атака на Алекс Николов тимът ни спечели гейма с 40:38.

Във втория гейм българските волейболисти намалиха значително грешките на сервис. Нападението продължаваше да бъде безгрешно, а тимът ни поведе с 15:11. България поддържаше аванса си, а до края не го изпусна и взе категорично гейма.

В третия гейм България отново започна много добре. Силната игра в нападение продължи, а националите отново натрупаха преднина и я увеличаваше. България водеше с 16:13 при второто техническо прекъсване. Разликата скочи до 21:16, а до края българският тим не изпусна аванса си.

Следващият мач на България е срещу фаворита Словения в понеделник от 12.30 ч.