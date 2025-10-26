З ьолден, Пламен Вълков

Точно в 11 ч. (бълг.вр.) днес в Зьолден стартира и сезонът за Световната купа по ски при мъжете. По традиция първият старт е гигантски слалом на глетчера „Ретенбах“. За откриването на сезона са заявени 75 състезатели.

Заради силния вятър в района на старта тази сутрин домакините съвместно с ФИС взеха решение състезанието при мъжете да започне от резервния старт. Очакванията засега са да няма други промени, както беше преди година, когато състезанието при мъжете бе канселирано след №26 в първия манш.

Под №1 днес ще стартира Щефан Бренщайнер (Ав). Той е единственият представител на домакините в първа група. Четирикратният носител на Световната купа Марко Одермат (Швейц) е с №3, като преди него е асът на словенците Жан Кранец. Заради контузия отсъства миналогодишният победител Александър Стен Олсен (Нор).

„Добрата подготовка ми даде много увереност за сезона, а и тази година“, каза Одермат в Зьолден. „Аз съм реалист, така че няма да печеля всяко състезание през следващите няколко години, така че ще има по-лоши състезания и тогава ще трябва да се върна.“

Преди година Одермат отпадна още в първия манш в Зьолден, но после отново започна да печели и взе по традиция и малката купа в дисциплината. Подкрепа за Марко днес ще са и още двама швейцарци в първа група – Томас Тумлер (№5) и бронзовият медалист от СП в гигантския и шампион на планетата в слалома Лойк Меяр (№7). Актуалният световен шампион в дисциплината Рафаел Хаазер (Ав) е с №16. Вчера на финала на пистата в Зьолден се събраха близо 16 000 зрители, което е рекорд за състезание при жените тук. Вторият манш е от 14 ч (бълг.вр.), като Евроспорт ще излъчва на живо. Стимул за всички най-добри състезатели е и увеличеният награден фонд за този сезон. Преди година победителят в Зьолден взимаше 44 000 швейцарски франка, а днес сумата вече скочила на 54 709.