Щ афетата ни в състав Милена Тодорова, Лора Христова, Валентина Димитрова и Мария Здравкова ще открие сезона в биатлона в олимпийската година. Квартетът пусна кадри от тренировките си при минус 7 градуса в Йостерсунд, където в 14,10 часа българско време днес стартира Световната купа.

От 17.55 ч е щафетата на 4х7,5 км при мъжете. Националите проведоха лагер в Швеция, а самият Йостерсунд е щастливо място за лидера на отбора ни Владимир Илиев, който на световното тук през 2019 г. записа най-големия си успех – сребро в индивидуалната надпревара на 20 км. За 38-годишния Илиев това е последен сезон, като той решил да се откаже след петите си поред олимпийски игри.

„За първи път в кариерата ми се готвя целенасочено да постигна резултат на тях, тъй като той ми бягаше при предишните ми участия. Влизал съм в Топ 20, но сега се стремя към нещо по-голямо, защото олимпиадата е в Европа, на познато място, а аз обичам височината, цял живот съм се готвил на Белмекен. Това са неща в моя полза“, отчете Владо, който в сряда ще стартира на 20 км за СК, а във вторник са 15-те км при жените.