Н а пето бебе в семейството се радва Аличе Кампело, съпругата на национала на Испания Алваро Мората.

След четири свои деца италианката стана и леля. Нейният брат Алесандро и любимата му Джулия посрещнаха Алегра. Момиченцето е първо за тях и вече се радва на любовта на братовчедите си - 7-годишните близнаци Алесандро и Леонардо, Едоардо, който в края на септември ще навърши 5, и Бела, на 2 г.

Леля Аличе беше във Венеция, за да гушне племенницата си. Г-жа Мората е много близка с брат си, който е по-голям от нея и работи във семейната фирма, която се занимава с яхти и автомобили. Сега цялото семейство е в Италия, тъй като през август 32-годишният Алваро подписа договор с Комо, където ще играе под наем от Галатасарай.