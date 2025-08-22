Бастиан остави Ана, но тя намери начин да продължи живота си без много вайкане.

А на Иванович цъфти в компанията на чаровен брюнет.

Бившата №1 в женския тенис даде да се разбере, че е вкарала живота си в релси след развода с Бастиан Швайнщайгер, която я заряза заради българката Силва.

Тенисистката публикува видео от тренировката си на открито. „След ден, изпълнен със срещи, обичам да тренирам долната част на тялото си вечер“, написа сръбкинята, която е майка на три момчета и може да се похвали с перфектно тяло. За да изпълнява всяко упражнение както трябва, внимателно следи един от най-търсените фитнес инструктори в Испания Фран Моя. „Най-добрият треньор“, отбеляза сръбкинята в коментар под поста си.

„Благодаря ти, само продължавай с чудесната работа“, отговори й Фран и даде повод на феновете да се запитат дали отношенията между двамата са само на треньор и спортист или има и нещо повече.