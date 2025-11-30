А сът на Астън Вила Морган Роджърс (23) заби страхотна мацка.

Атакуващият халф се среща от известно време с риалити звездата Лия Тейлър (29). Красавицата от „Островът на любовта“ сподели снимки от кратката им почивка в Котсуолдс, недалеч от Бирмингам.

„Харесва ми тук“, сподели Лия под стори в Инстаграм. На снимката се вижда Морган в гръб, който носи същото яке „Пума“, което показва в рекламите на марката. Английският национал все още не иска да разкрива връзката си, но моделът и инфлуенсър явно е на друго мнение.

„Все още е рано, но те вече се сближават. Бяха на няколко срещи и всичко върви много добре, но все още не е нищо сериозно. Той иска да го запази в тайна, но Лия просто не можа да се сдържи“, сподели близък до футболиста пред The Sun.

Така, след като кариерата на Роджърс тръгна рязко нагоре през последните две години, сега е време да има с какво да се похвали и в личен план. Юношата на Уест Бромич Албиън премина при местния съперник в началото на 2024 г. Той бе привлечен на „Вила Парк“ срещу малко над 8 млн. паунда от Мидълзбро. След добрите си изяви за Астън Вила офанзивният халф бе забелязан от селекционера на националния отбор Томас Тухел и вече записа 12 мача и 1 гол за „трите лъва“. Морган явно е вдъхновен от новата си любов, тъй като е неудържим на терена в последните мачове. В миналия кръг от Висшата лига срещу Лийдс вкара двата гола за успеха с 2:1, а през седмицата се отличи с асистенция за победата със същия резултат над Йънг Бойс.

От своя страна Лия професионално също е много успешна, след като е един от най-търсените модели на бельо на Острова. В любовта обаче не й вървеше особено, преди да срещне Роджърс.