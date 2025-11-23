Ц ели 30 000 паунда за куче пазач брои нападателят на Ливърпул Александър Исак. Шведският национал вече бе сниман да се разхожда с обучения доберман, осигурен му от компанията Phoenix Dogs.

Alexander Isak walks his dog in his training gear.



I adore this man. 👏 #NUFC pic.twitter.com/DDgzsBoQ5i — DailyNUFC (@DailyNUFC_) February 10, 2023

26-годишният Алекс решил да го купи след обидите, които отнесе заради трансфера си за 130 млн. паунда от Нюкасъл. Той бойкотира бившия си тим, за да издейства преместването в Ливърпул. Именно това предизвика гнева на много фенове на "свраките", а не толкова договорът му за 6 г. и за 300 000 паунда седмично, подписан през септември. В 8 мача за мърсисайдци досега обаче новото попълнение има само гол и асистенция.

Исак и останалите от шведския отбор пък получиха смъртни заплахи в социалните медии, след като завършиха последни в групата си в световните квалификации.