С ексапилната моделка, тв звезда и певица Рафаела Фико взе поредния си трофей в италианския футбол. 37-годишната мъжемелачка този път е омаяла защитника на Монца и на националния отбор Армандо Ицо.

Слуховете за тази връзка витаят отдавна, но бяха потвърдени, след като Рафаела се появи на стадиона „Стирпе“ във Фрозиноне, за да подкрепя 4 г. по-младото си гадже. Двубоят от Серия Б завърши с победа 1:0 за Монца, увенчана със снимка на първата целувка на Фико с Ицо, публикувана в социалните мрежи. Армандо има дъщери Анна и Витория от бившата си съпруга Кончета.

На мача Рафаела бе в компанията на 12-годишната си дъщеря Пия, плод на любовта й с Марио Балотели (35). По думите на красивата южнячка двамата с нападателя са в отлични отношения, като „брат и сестра“, въпреки че в началото той не искаше да припознае детето си и се наложи тест за бащинство. По-късно той обвиняваше Фико, че го търси само за пари и ограничава контактите с щерката. През 2017-а той се сдоби и със син от друга жена.

Рафаела споделя за Балотели: "Срещнах го в дискотека. Изневеряваше ми повече от един път. Простих му, защото бях много влюбена. Пиа се роди след година и половина. След първите три месеца веднага се опитахме да имаме дете. Тогава, може би защото беше твърде млад, в началото не му се правеше на баща. Имаше гняв, страдание, болка. Трябваше да съм мама и татко на Пиа. Не тая злоба, всичко съм му простила, защото от връзката ни се роди Пиа, която е моята голяма любов".

Между 2016 и 2018 г. Фико ходеше с Алесандро Моджи, прокурор и син на бившия президент на Ювентус и куп други отбори Лучано Моджи. Рафаела даже бе сгодена за Алесандро и стягаше сватба с нея, но до такава не се стигна. Последният й официален партньор бе предприемачът Пиеро Нери.

Първото й гадже пък бил Кристиано Роналдо. „Бях на 20-21 години и бях в Сардиния на събитие – разказа тя. - Срещнах го там. Той се приближи до мен, започна да ме ухажва и така се започна... Той ми обясни, че е един от най-силните футболисти в света. Това беше красива, интензивна история, която пазя в сърцето си. Той ме покани да танцуваме, разменихме си номерата. Първия път бях при него в Португалия".