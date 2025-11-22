М ладата ски надежда на Италия Джада д’Антонио направи фурор в алпийските ски, след като спечели два поредни слалома на FIS още при първите си участия.

16-годишната тийнейджърка от Неапол впечатли любители и специалисти не само с победите, които постигна с късни стартови номера, но и с екзотичната си красота.

В сряда тя се спусна 82-ра от общо 84 състезателки в Шелтхорн (Швейц), но завърши четвърта в първия манш, а във втория нямаше кой да я спре и постигна дебютния си успех при жените. 24 часа по-късно Д’Антонио повтори упражнението, с тази разлика, че стартира с номер 63 и още в първия манш оглави класирането, като не изпусна лидерската позиция до края.

На Апенините Джада, която е част от C националния отбор на Италия, е наричана Черната пантера заради агресивното си каране. Баща й е от Кампания, а майка й е колумбийка. Тя започва кариерата си в ски клуб Везувио, но в момента тренира и учи във Вал ди Фаса, в сърцето на Доломитите.