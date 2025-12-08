Ж ена от Южна Корея бе осъдена на четири години затвор за това, че е изнудвала капитана на националния тим Хюн-мин Сон.

Въпросната дама, която е на възраст между 20 и 30 г. и носи фамилия Ян, твърдяла, че е бременна от бившия ас на Тотнъм. За да запази мълчание, тя била възнаградена с 300 млн. корейски вона (200 хил. щатски долара). Явно обаче проявила алчност и по-късно решила да изкара още пари в съучастие с приятел. Заради тези й действия Централният районен съд в Сеул осъди Ян на четири години затвор. Помагачът й отнесе две години. Според магистратите двамата са опитали да се възползват от популярността на Сон. Както и от уязвимостта на човек на неговата позиция към подобни обвинения, което е довело до сериозни психически вреди за футболиста. Представителите на нападателя не са коментирали събитията. Хюн-мин Сон напусна „шпорите“ през лятото след 10 години в лондонския клуб и се присъедини към ФК Лос Анджелис в Мейджър Лийг Сокър.

С екипа на Република Корея той има 140 мача, в които е отбелязал 54 гола.