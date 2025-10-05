С огромен букет зарадва вратарят на националния и Левски любимото си момиче Дарина Тонева. Изящната балерина от Националната опера отпразнува 24-тия си рожден ден с футболиста, който на 9 юли навърши 23 г.
"Най-хубавото тепърва предстои", заключи Дарина под снимките, на които за първи път показа и пръстена от Вуцов. В началото на годината той разкри пред клубната телевизия на сините, че се е сгодил за софиянката и прекарва с нея цялото си свободно време. Миналата седмица той публикува кадър с Тонева, под който я описа като „моята по-добра половина“. „Обичам те безкрайно“, увери Светльо.