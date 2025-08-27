М иналата година защитникът на Шахтьор Донецк Винисиус Тобиас изпадна в доста шокираща ситуация.

Още през февруари той съобщи, че с приятелката му Ингрид Лима ще стават родители. От щастие играчът дори татуира името на бъдещата рожба на ръката си с посланието „Майте, обичам те“. Когато бебето се роди през октомври обаче, Винисиус бе попарен с новината, че момиченцето изобщо не е от него. Сега всичко е минало и 21-годишният бразилец отново има повод за празник. Този път наистина ще има свое дете от новата си приятелка Сандра Гутиерес.

Тобиас и Сандра съобщиха чудесната новина със снимки в социалните мрежи. На тях се вижда бременното коремче на красивата брюнетка, за която се знае, че е модел и е базирана в Мадрид. Вероятно двамата са се запознали по време на престоя на десния бек като преотстъпен в Реал (М). Официализираха връзката си през януари 2025 г.

„Може би е рано да се каже, но мисля, че открих любовта на живота си“, написа тогава футболистът под снимка с новата си партньорка.

Любовта към Сандра със сигурност е накарала Винисиус да се сеща по-рядко за скандалната раздяла с Ингрид Лима. Надарената блондинка сама съобщи, че бранителят не е баща на дъщеричката й Майте.

„Искам да съобщя нещо, което става много досадно и за съжаление трябва да бъде публично достояние. С Винисиус сме разделени от дълго време. През това време имах връзка с друг, той също. И двамата продължихме живота си. Междувременно се роди Майте. Решихме да направим ДНК тест и стана ясно, че тя не е дъщеря на Винисиус. Наистина ви моля да спрете да го нападате. Аз го помолих да не присъства на раждането и да не публикува нищо за него“, обясни тогава Ингрид.

Тобиас премина в Шахтьор Донецк от Интернасионал Порто Алегре през 2022 г. за сумата от 6 млн. евро. Малко след това бе даден под наем в Реал (М), но там не успя да се наложи и записа мачове само за Б отбора на мадридчани. Миналия сезон се завърна в Шахтьор. Иначе защитникът има мачове за юношеските и младежките гарнитури на Бразилия.