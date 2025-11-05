Г ригор Димитров бе попитан в Париж кой е любимият му филм тази година.

Първата ни ракета с гордост посочи, че това е предстоящата лента на гаджето му Ейса Гонсалес. „Нямам право да казвам името или друго, но определено беше едно от любимите ми неща за гледане“, заяви Гришо, който освен по киното също като Гонсалес е луд и по хубавите дрехи. Докато бившият №3 в тениса лекуваше контузия, с любимата му посетиха Седмиците на модата в Милано и Париж с мексиканката.

35-годишната актриса разкри пред изданието TZR тайните на своята визия: „Разчитам на силни основни елементи от гардероба; не харесвам бързата мода. Когато бързам, винаги избирам блейзър, страхотни дънки и чифт обувки с токчета – това е вечно, изглежда събрано и моментално ме кара да се чувствам уверена. Бижутата са това, което правят дори най-простото облекло да изглежда обмислено“.