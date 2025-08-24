Х ърватката Марина Мамич претърпя пълна трансформация, за да се докара като Кристиано Роналдо.
Въпросната дама работи като гримьор и в социалните мрежи е популярна именно с опитите да се издокара така, че да прилича на известни хора. Тя показа целия процес в профилите си в социалните мрежи и помоли последователите си да отбележат португалеца.
Видеото наистина стигна до Кристиано и той дори го изгледал, похвали се Марина. „Не питайте колко време ми отне да измия косата си след трансформацията“, написа блондинката.