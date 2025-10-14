Б елгия победи Уелс с 4:2 като гост в мач от световните квалификации. Кевин де Бройне реализира две дузпи, но истинският герой беше някой друг. През второто полувреме мачът беше прекъснат за минута, след като на терена нахлу плъх. Той препусна през терена и полетя към вратата на Тибо Куртоа – първият наистина опасен момент близо до вратата му от почти половин час.

Тибо се опита да го хване, но рефлексите му не бяха достатъчни - неочакваният гост беше твърде бърз. Нападателят на Уелс - Бренън Джонсън също се включи в опитите плъхът да бъде изгонен. И когато "новият играч" напусна терена, той беше изпратен с аплодисменти от феновете.

