П резидентър на Българската федерация по художествена гимнастика – Илиана Раева, продължава да чупи рекорди. Този път обаче става дума за такива в социалните мрежи. Преди няколко дни Раева публикува снимка с Наско Сираков от почивката им в Гърция.

Определено фотосът се е понравил на последователите ѝ във “Фейсбук“, а бившата гимнастичка не скри радостта си от този факт.

"Моята страница във Фейсбук регистрира нови върхове. Снимката с Наско от почивката ни за 72 часа е видяна от над 1,8 млн души! Това е почти 2 млн. ! Абсолютен рекорд! Повече с 600 000 от снимката ни с Лили и Анелия за по-кратко време. Това е без реклама и без подсилване на публикацията. Всъщност, това се оказва,че си е една сериозна медия. Много, много интересно…“, написа Илиана Раева, която има над 180 000 последователи във „Фейсбук“.

