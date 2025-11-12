.Ивана Недвед и Себастиан Корда са заедно от 4 години, но се познават от деца.

Ч ешките спортни фамилии Корда и Недвед ще се сродят. Тенис звездата Себастиан, син на бившия №2 в света Петер Корда, предложи брак на Ивана, дъщерята на носителя на „Златната топка“ Павел Недвед. Върхът в кариерата на Корда бе 15-ото място в света, но след борба с травмите в момента той е №48.

Себ завърши сезона с тежка загуба на полуфинал в Атина срещу Лоренцо Музети (Ит), но почивката му започна по най-щастливия начин. 25-годишният американец чу заветното „да“ от Ивана (28), с която е заедно от февруари 2021 г., а преди това израстват заедно във Флорида. „Завинаги и след това“, написаха влюбените птички, които пътуват заедно навсякъде по света.

По време на престоя им в Атина Ивана публикува снимка от закуската им с коментар: „ Аз обичам маслини, Себи ги мрази. Така изглежда работят връзките“.

Блондинката е активна инфлуенсърка, луда по модата, но може да се похвали с диплома по бизнес от Кралския колеж в Лондон, като е работила за „Вог“, „Алфа Ромео“ и Италианския олимпийски комитет. Недвед е много близка със сестрите на годеника си – голфърките Джесика и Нели, съответно на 32 и 27 г.