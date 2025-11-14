Ф утболната мегазвезда Кристиано Роналдо се радва на нова суперлуксозна придобивка.

Нападателят на Ал Насър си е купил самолет за 50 милиона долара. Той и семейството му отскоро се наслаждават на въздушното пространство с Bombardier Global Express 6500, който е луксозен хотел с крила. Самолетът може да бъде конфигуриран по вкуса на купувача, нещо, което Роналдо е направил. Персонализирането позволява да се определи разположението на седалките, да се избере съвременна или класическа интериорна декорация, а също така формата и цветът отвън.

Сред останалите екстри на машината са кухня, баня и зона за почивка на екипажа. Дизайнът на крилата помага за смекчаване на въздействието на турбуленцията, а самолетът разполага с най-съвременно оборудване за безопасност.

Състоянието на Роналдо се оценява на 1,2 милиарда долара. По време на интервюто с Пиърс Морган португалецът разкри кое е най-скъпото нещо, което някога е купувал през живота си.

„Самолет. Имам самолети от 30-годишна възраст, но наскоро го смених и беше малко скъпо“, обясни нападателят.