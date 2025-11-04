Енцо Фернандес и Валентина зрадваха с чудно парти за ЧРД сина си Бенхамин.

Х алфът на Челси Енцо Фернандес и половинката му Валентина организираха уникален рожден ден на сина си Бенхамин.

Малкият навърши две годинки, а партито за празника му беше нещо невиждано.

Избраната тема не можеше да бъде нищо друго освен футбол, с детайли, съчетаващи цветовете на английския клуб и аржентинския национален отбор. Триетажната торта включваше чисто новото лого на Челси, златна обувка и декоративна футболна топка, докато децата се наслаждаваха на игри, надуваеми замъци и развлекателни дейности, включително временни татуировки на малкия Бенхамин. Каката Оливия (5) също имаше важна роля на тържеството.

Сред най-забавните моменти бяха появата на герои, облечени като Лионел Меси, Анхел ди Мария и Емилиано Мартинес, които разсмиваха както децата, така и възрастните.

„Моят принц вече е на 2 годинки. Откакто влезе в живота ни, ни носиш радост всеки ден. Обичаме те безкрайно“, публикува пост в Инстаграм Фернандес заедно с някои семейни снимки.