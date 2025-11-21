Н орвежкият национал Андреас Шелдеруп изпраща тежки дни, въпреки че отборът се класира за световното първенство за първи път от 1998 г.

Атакуващият футболист получи двуседмична условна присъда в Дания за разпространение на видео със сексуални елементи, в което участват момчета под 18 години. Това се случило преди две години, когато Шелдеруп играеше за Нордселанд.

21-годишният играч, сега е част от Бенфика, заяви пред съда в Копенхаген, че е получил 27-секундното видео в приложението Снапчат и го е препратил в групов чат на четирима свои приятели. Футболистът се призна за виновен и заяви, че в първите секунди е разбрал, че хората във видеото са на възраст под 18 години. „Когато го препратих, бързо осъзнах, че е незаконно и го изтрих“, заяви националът, който влезе резерва при 4:1 над Естония на 13 ноември, а три дни по-късно не игра при 4:1 над Италия.