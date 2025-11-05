Х алфът на Англия и Тотнъм Джеймс Мадисън вече е татко на пет деца. 28-годишният футболист се сдоби с втора двойка близнаци от моделката Кенеди Алекса. Малките отново са момче и момиче – Дженсън и Франки, като са проплакали на 30 октомври. „Отборът ни за „футбол 5“ е пълен (детска версия на футбола – б.р.). Ти си супержена, Кенеди“, написа в Инстаграм звездата под мила чернобяла снимка на бебетата.

Младите родители се радват също на Дилайла и Ром, родени през юли 2023, както и на 4-годишен син Лео. Връзката на Джеймс с Алекса, която изглежда феноменално въпреки трите си бременности, започна през 2020 г. Малко по-рано родената в Англия красавица се връща на Острова, въпреки че дълго е живяла в Лос Анджелис. Когато Алекса съобщи това лято, че отново чака близнаци, тя коментира: „Повече от благословени сме. Донесете хаоса вкъщи“.

В момента Джеймс се възстановява от операция на предната кръстна връзка на дясното си коляно. Той се контузи по време на предсезонния приятелски мач на Тотнъм с Нюкасъл в Сеул на 3 август. Това се случи месеци след като друг проблем с коляното извади Мадисън от финала на Лига Европа срещу Манчестър Юнайтед през май. Играчът призна, че е съкрушен, но вярва, че ще запуши устите на всички онези, които се подиграват на нещастието му.

„Това е най-лошият момент в живота ми - сподели вицекапитанът на Тотнъм след операцията. - Сърцето ми е съкрушено от факта, че тази контузия се случи в този момент от кариерата ми. На всички мои близки приятели и семейство, вашата подкрепа и любов означават абсолютно всичко за мен. На тези от вас, които се съмняват, мразят и ми се подиграват - вие наистина ме мотивирате до нива, за които не знаех, че имам в себе си, така че също ви благодаря“

Очаква се Мадисън да отсъства от игра до края на сезона, след като през миналия отбеляза 12 пъти в 45 мача за Тотнъм.