Ф еновете в САЩ вече се наслаждават на една от най-сексапилните футболистки в света – Ана Мария Маркович.

Хърватката подписа договор с Бруклин, където ще играе редом до сестра си Кики. Момичетата подписаха договорите си заедно и ще си бъдат опора далеч от родината. Досега те играеха в Европа. 25-годишната Ана Мария беше в Португалия, а Кики, на 24 г. – в Швейцария.

По-голямата в семейството е и по-известна. Русокосата нападателка има почти 2,9 милиона последователи в Инстаграм и си оспорва титлата за най-красива в женския футбол с Алиша Леман.

„Играла съм на невероятни места, но вече усещам енергията на този клуб и този град (Ню Йорк – б.р.). А още по-специално е, че ще бъда със сестра ми. Тук сме да оставим следа на терена“, каза Ана Мария. Кики пък добави: „Тренирали сме и сме играли една срещу друга цял живот. Да сме заедно, е сбъдната мечта.“