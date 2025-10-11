В иктория Бекъм разкри тайни от семейното ложе в интервю пред „Сън“.

„Спя с тапи за уши. И не е за да се правя на интересна, налага ми се. Може да е сензация, но съпругът ми хърка“, разказа бившата спайска. Тя разкри също така, че вечер в леглото двамата обичат да четат. „Падам си по трилърите, така че Дейвид трябва да внимава много с мен“, шегува се още Виктория. Тя разкрива, че от последните прочетени романи най-много харесала „Тайната на прислужницата“ от Фрида Макфадън. След като вече имала лични впечатления, препоръчвала книги на Дейвид. Бившият капитан на Англия се съобразявал с препоръката, но си купувал собствена бройка, което съпругата му обяснява с обсесивно-компулсивното разстройство. Бекъм страда от това състояние от години и открито говори за него.

51-годишната госпожа Бекъм признава още, че през по-голямата част от кариерата си се борила със синдрома на самозванеца – не вярвала в себе си и смятала, че успехите й не се дължат на нейните усилия. „Ходих на терапия, не ме е срам да го призная. Психичното здраве е важна тема“, допълва бившата певица, която сега е дизайнер.