Ч ешката суперзвезда в хокея Давид Пастърнак ще става татко за втори път.

Радостната новина съобщи съпругата му Ребека със снимки в профила си в Инстаграм.

Кадрите са правени в парка сред изпадалите, пожълтели есенни листа. На един от тях се вижда бременното й коремче, ръка върху което е положил любимият. Щастлива до родителите си е и 2-годишната Фрея Айви, която ще става кака. Засега Давид и Ребека, която е Мис Швеция, не разкриват пола на бебето, нито пък кога трябва да се роди. Хокеистът и красавицата се ожениха през 2024 г.

За място на паметното тържество избраха хърватския остров Хвар. Паста се състезава успешно от дълги години в НХЛ за Бостън Бруинс. С националния отбор на Чехия стана световен шампион през 2024 г. Осем пъти печели наградата „Златен хокеен стик“ в родината си, а веднъж е избиран и за Спортна личност на Чехия. На мондиала тази години бе отличен за най-добър нападател.