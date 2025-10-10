Н АТО се готви за мощна демонстрация на сила! Алиансът започва годишните си ядрени учения „Steadfast Noon“ още в понеделник, 13 октомври — точно когато напрежението с Москва отново се нажежи след серия от руски въздушни нарушения.

Във видеообръщение генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че учението е „редовно“, но и жизненоважно за поддържане на ядрения арсенал в готовност.

„Това е нашето послание към всеки противник – ще защитим всички съюзници, срещу всяка заплаха“, каза той.

В маневрите ще участват около 70 самолета и 2000 военни от 13 държави членки, включително от Нидерландия, Белгия, Великобритания и Дания. Въпреки страховитото име, реални ядрени бойни глави няма да се използват.

НАТО: До няколко години Русия може да ни нападне!

Ученията идват на фона на мистериозни дронове, забелязани край военни обекти в няколко страни от НАТО.

„Дроновете не са нова заплаха – знаем как да се справим с тях“, увери полковник Даниел Банч, шеф на ядрените операции на Алианса.

Според експерти, това е ясен сигнал към Кремъл, че НАТО е готово да реагира при всяка провокация.