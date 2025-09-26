О брат настъпи на руско-украинския фронт. Руснаците попаднаха в капан, а украинската контраофанзива е в ход: „Те са обкръжени,ние ги унищожаваме!“

1-ви армейски корпус на Украйна е обкръжил стотици руски войници в три "джоба", след като са пробили украинските линии около град Покровск, и методично ги унищожава.

EXCLUSIVE: Ukraine’s 1st Army Corps has encircled hundreds of Russian troops in three pockets after they broke through Ukrainian lines around the town of Pokrovsk, and are methodically wiping them out. Extracts from today’s report in @thetimes below: 1/ pic.twitter.com/S37XgUeLNU — Maxim Tucker (@MaxRTucker) September 26, 2025

Руската тактика „хиляда удара“ използва малки екипи за проникване на украинска територията. Общо около 360 квадратни километра територия бяха освободени от руските войски

Върховният главнокомандващ на въоръжените сили на Украйна, генерал Александър Сирски, потвърди в петък на пресконференция, че след седмици тежки боеве украинските сили са успели да обкръжат руските части, които са настъпвали близо до Покровск, и че е в ход тяхното унищожаване.

Сирски посочи, че първоначалните пролетно-летни цели на Москва не са били постигнати.

Плановете, които включваха създаването на буферни зони в Харковска и Сумска области, окупацията на Покровската агломерация и настъплението към границите на Донецк и в Запорожка, Днепропетровска и Херсонска области, според него, „не бяха реализирани, благодарение на умелите действия на нашите воини, мъдрите решения на командирите, навременните реформи и ефективните удари срещу вражеския тил“.

След провала Русия възприе нова тактика, която Сирски нарече „хиляда прорези“. Тя разчита на малки щурмови групи от четири до шест войници, които проникват на украинска територия, за да нарушат логистиката и да създадат натиск, без да се намесват големи формирования.

Този подход, заяви той, е бил използван на Добропилския и Новопавловския фронтове от 8-ма и 51-ва армия и 68-ми корпус. Нека припомним, че завладяването на целия Донецк е една от ключовите цели на Русия, която в момента контролира над 70 процента от тази област и бавно напредва.

В околностите на Покровск руските части успяха да напреднат на дълбочина от 12 до 20 километра, но украинските сили предвидиха маневрата им и поставиха капан, като си прорязаха пътя близо до река Казен Торец.

Руснаците пробиха към Покровск, използвайки тактиката „хиляда прореза“

"Предвиждайки подобно развитие на събитията, ние предислоцирахме определен брой военни части. Планът беше да отрежем вражеската групировка по линията на препятствието - река Казенджи Торец" - каза Сирски.

Combat operation of the Leopard 2A4 crew of the 155th Brigade on the Pokrovsk front pic.twitter.com/lgU2wsEblv — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) September 26, 2025

„Унищожението е в ход“

Така, добавя той, вражеските части, които напредвали в дълбочина, се озовавали в своеобразен „чувал“.

"Едновременно с това затворихме тази линия с действията на нашите подразделения на Въздушно-десантните войски по конвергентни направления от север и юг. Врагът се озова обкръжен. В момента е в ход унищожаването му" - каза Сирски.

Освободени са около 360 квадратни километра

Според доклада, 168 квадратни километра територия са били освободени, а допълнителни 182 квадратни километра са били разчистени от руски саботажни групи, което прави общо около 360 квадратни километра.

Сирски добави, че поради това Русия е била принудена да преразположи бригадите на морската пехота от Суми и Новопавливка в сектора Добропиле, изоставяйки други офанзивни планове.

Тези части понесоха значителни загуби, а ежедневните загуби на противника в района вече надхвърлят 200 войници.

Според неговите оценки, активният фронт в момента се простира на около 1250 километра , като все още има около 2400 километра сектори без интензивни бойни действия, които също изискват поддържане на войски.

Общата численост на вражеската настъпателна групировка се оценява на приблизително 712 000 души.

POKROVSK AXIS /1140 UTC 26 SEPT/ Russian salient east of Bilyeske broken into pieces. RU units cut off and surrounded as Ukrainian forces tighten the noose. pic.twitter.com/xX6Wk9wEXI — Chuck Pfarrer | Indications & Warnings | (@ChuckPfarrer) September 26, 2025

Сирски заяви, че украинските сили провеждат средно между 160 и 190 бойни сражения и извършват между 15 и 20 щурмови операции на ден , съобщава "Танюг".

Докладът на началника на разузнавателната служба на 1-ви отделен щурмов полк „Да Винчи“ показва, че руснаците са сформирали специална група от морска пехота за проникването край Покровск и са разгърнали напълно 51-ва Обединена армия, която включва бившите „бригади на ДНР“ и мотострелкови полкове от Осма Обединена армия на Южния военен окръг.

*Източник: BLIC,Tanjug