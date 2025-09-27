П ътуването на международни туристи се е увеличило с 5 на сто през първите шест месеца на 2025 г. в сравнение със същия период на 2024 г. Това е с около 4 на сто над нивата преди пандемията, съобщи Световната организация по туризъм към ООН (UN Tourism) в навечерието на днешния Световен ден на туризма.

Тази година той е под мотото "Туризъм и устойчива трансформация".

Началото на честването на този ден е поставено през 1980 г. от Световната организация по туризъм, като целта е повишаване на информираността за значението на туризма и неговия принос към глобалното развитие и устойчиво бъдеще.

Миналата година честването бе обвързано с тема "Туризъм и мир".

По последни данни на Световната организация по туризъм почти 690 милиона туристи са пътували в чужбина в периода януари - юни, което е с около 33 милиона повече, отколкото през същия период на 2024 г., сочат данни от най-новото издание на Световния туристически барометър, в което се оценява представянето на сектора по региони и подрегиони през първите шест месеца на 2025 година.

Въпреки глобалната несигурност, се очаква търсенето на пътувания да остане устойчиво през останалата част от годината. Прогнозата на организацията ООН по туризъм за януари за ръст от 3 до 5 на сто на международните пристигания за 2025 г. остава непроменена.

