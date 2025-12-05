Б елият дом беше подложен на жестоки критики, след като Доналд Тръмп публикува коледната си картичка, разкрива Radar Online.

Празничният поздрав беше споделен в официалния им акаунт на президентската резиденция в Instagram, преди да бъде посрещнат с ожесточена негативна реакция

Картичката изобразява Тръмп с шапка на Дядо Коледа и покрития със сняг Бял дом на заден план.

Тръмп показва своята запазена марка - палец нагоре, а над скицата пише „Татко си е вкъщи!“. Белият дом надписа публикацията „Вкъщи за празниците!“.

Не е изненадващо, че хората се втурнаха в коментарите, за да разкъсат снимката на парчета. Един потребител на Instagram разкритикува картата като „толкова неудобна“, докато друг заяви: „Тази администрация е шега“.

„Имате предвид баща си Путин или баща си Нетаняху?“, попита друг критик, визирайки тесните връзки на Тръмп с руския президент Владимир Путин и израелския премиер Бенямин Нетаняху.