Г рупа украински деца беше върната от Русия и окупираните територии по инициатива на украинския президент Володимир Зеленски, съобщи днес украинският омбудсман Дмитро Лубинец, цитиран от ДПА.

Началникът на канцеларията на украинския президент Андрий Ермак уточни, че са върнати деца на възраст от 3 месеца до 18 години.

"Години наред те са живеели под натиск и в страх", написа Ермак в "Екс".

децата са в стрес и шок от години заточение в Русия

Сред върнатите са дете с увреждания, както и майка с двамата си синове, които са били депортирани в Русия.

Лубинец и Ермак не уточниха броя на върнатите в рамките на тази инициатива, осъществена със съдействието на институцията на омбудсмана, други държавни органи и международни партньори.

*Източник: NOVA