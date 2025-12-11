Ч етирима млади мъже в афганистанския град Херат бяха арестувани от печално известната полиция по морала на талибаните, след като се появиха по улиците в облекло, вдъхновено от световния хит Peaky Blinders. Снимки на групата „Thomas Shelby Group“, популярни като „Джабраел Шелбиси“, станаха много популярни– и предизвикаха гнева на режима.
In Afghanistan, even fashion has consequences. This week, four young men from Herat were arrested by the Taliban for the unforgivable crime of dressing like Thomas Shelby from Peaky Blinders. No weapons, no gang warfare. Only flat caps and long coats proving far too threatening… pic.twitter.com/fBT4PK9oOu— BILAL SARWARY (@bsarwary) December 10, 2025
Мъжете носели костюми, шапки, палта и ръкавици в стила на 20-те години, но за талибаните това е „нарушение на ислямските ценности“. Новият им закон от 2024 г. забранява всякакво „западно облекло“, а арестите вече са част от по-мащабна кампания за изтриване на модерната култура от страната.
„ИСКАХМЕ ДА СЕ ПРОТИВОПОСТАВИМ“ – А СЕ ОЗОВАХА В ЗАТВОРА
Според филмовата режисьорка Сахра Карими младежите са искали да изразят символична съпротива срещу режима. Лидерът на групата Хусайни обясни, че просто са привлечени от класическия стил на Peaky Blinders и дори планирали да представят традиционни афганистански дрехи в бъдеще.
Okay this is a hilarious news.— Irves (@Irves_Watch) December 10, 2025
Four boys in Afghanistan arrested for dressing as Peaky Blinders.
The boys have apologize and said they were not aware that wearing pants and coat was against sharia.
My question here if wearing pants is against sharia why is the whole Taliban… pic.twitter.com/rk8ksoG16W
Но вместо почит към модата, последвали заплахи, критики онлайн и накрая – арест. Един от младежите бе принуден да се извини публично пред камерите.
ТАЛИБАНИТЕ СРЕЩУ ВСИЧКО МОДЕРНО
От завръщането си на власт режимът налага строги правила:
- Жените – в никаб и с настойник.
- Мъжете – с бради и традиционни дрехи.
- Западният стил – забранен.
Иронично, афганистанците са носили модерни костюми още през 20-те години на XX век, а западното облекло е било официално в държавните институции десетилетия наред. Днес обаче за една шапка тип „Шелби“ може да се озовеш в ареста.