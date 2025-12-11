Ч етирима млади мъже в афганистанския град Херат бяха арестувани от печално известната полиция по морала на талибаните, след като се появиха по улиците в облекло, вдъхновено от световния хит Peaky Blinders. Снимки на групата „Thomas Shelby Group“, популярни като „Джабраел Шелбиси“, станаха много популярни– и предизвикаха гнева на режима.

Мъжете носели костюми, шапки, палта и ръкавици в стила на 20-те години, но за талибаните това е „нарушение на ислямските ценности“. Новият им закон от 2024 г. забранява всякакво „западно облекло“, а арестите вече са част от по-мащабна кампания за изтриване на модерната култура от страната.

„ИСКАХМЕ ДА СЕ ПРОТИВОПОСТАВИМ“ – А СЕ ОЗОВАХА В ЗАТВОРА

Според филмовата режисьорка Сахра Карими младежите са искали да изразят символична съпротива срещу режима. Лидерът на групата Хусайни обясни, че просто са привлечени от класическия стил на Peaky Blinders и дори планирали да представят традиционни афганистански дрехи в бъдеще.

Но вместо почит към модата, последвали заплахи, критики онлайн и накрая – арест. Един от младежите бе принуден да се извини публично пред камерите.

ТАЛИБАНИТЕ СРЕЩУ ВСИЧКО МОДЕРНО

От завръщането си на власт режимът налага строги правила:

  • Жените – в никаб и с настойник.
  • Мъжете – с бради и традиционни дрехи.
  • Западният стил – забранен.

Иронично, афганистанците са носили модерни костюми още през 20-те години на XX век, а западното облекло е било официално в държавните институции десетилетия наред. Днес обаче за една шапка тип „Шелби“ може да се озовеш в ареста.

