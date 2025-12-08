В осъчна фигура на Доналд Тръмп беше премахната от публичното изложение, след като посетители многократно са я удряли с юмруци, драскали и физически я нападали в музей в Сан Антонио, Тексас. Макетът в реален размер, изложен във восъчната галерия на Луи Тюсо, е бил толкова силно повреден, че персоналът е бил принуден да го извади от експозицията.

Фигурата е получила множество наранявания през годините, включително видими драскотини по лицето, като персоналът признава, че е била нападната твърде много пъти, за да остане на показ.

Ripley Entertainment, която управлява музея, потвърди решението. Сюзан Смагала-Потс, говорител на компанията, заяви: „Това е президентска фигура. Понякога хората ще ги нападнат, но те направиха това с Обама, Буш, а също и с известни личности. Просто се случва“.

Клей Стюарт, регионалният мениджър на Рипли, заяви пред San Antonio Express-News, че проблемът често се задълбочава, когато дадена фигура изобразява някой, който силно поляризира.

Когато става въпрос за силно политическа фигура, атаките могат да бъдат проблем“, каза той. Служителите на музея „Восъчни фигури“ обясниха, че фигурите също търпят повреди по време на снимане. Посетителите на музея често прегръщат моделите за снимки.

Все още не е ясно кога фигурата на Тръмп ще се завърне в изложбата. Служителите предполагат, че тя може да бъде възстановена, след като фигура на президента Джо Байдън, която все още е в процес на производство, е готова за дебют, за да могат и двете политически фигури да бъдат показани заедно.