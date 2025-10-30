М ишел Обама , отегчена от 33-годишния си брак с бившия американски президент Барак Обама, подготвя почвата за скандален развод за 70 милиона долара, разкрива Radar Online.

По време на скорошен епизод на подкаста си IMO, бившата първа дама – която има две дъщери с мъжа си - Малия Обама , на 27 години, и Саша Обама , на 24 години, сподели: „Винаги сме говорили за децата си. Забелязахме колко много време прекарахме в разговори за тях. Така че сега, когато пораснаха, се питаме: За какво имаме да си говорим сега?“.

Мишел, която призна, че бракът е „труден“, също разкри какво я дразни в бившия американски държавен глава. Тя не понася начина, по който „Барак дъвче храната си“.

Слуховете за конфликт между двойката се засилиха от януари 2025 г., когато 64-годишният Барак присъства на погребението на бившия президент Джими Картър и втората инаугурация на Доналд Тръмп без 61-годишната си съпруга.

Мишел отхвърли всякакви разговори за раздяла , настоявайки, че „не е имало нито един момент в брака ни, в който да съм си помисляла да се разделя с мъжа си“.

Историкът на президентските избори Леон Вагенер обаче каза: „Обама живеят отделен живот от известно време и когато ги видите на почивка, това е просто преструвка за привидност“.