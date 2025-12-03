Х оливуд е в екстаз! След дни на загадки и шушукания, Майли Сайръс официално е сгодена за половинката си Макс Морандо – новината потвърдиха източници на People, а феновете полудяха по пръстена, който певицата показа… почти без да иска!

Всичко започна на премиерата на „Аватар: Огън и пепел“, където Майли сияеше по червения килим, но НЕ роклята привлече вниманието – а масивният диамант на безименния пръст. И това не било първото появяване на бижуто – според Deux Moi певицата е носила мистериозния пръстен още през ноември.

ПАДА НА ЕДНО КОЛЯНО: Шаламе слага 150 диаманта на пръста на Кайли!

Днес вече е ясно: 27-годишният музикант Макс Морандо е паднал на едно коляно, а Майли е казала голямото „ДА“.

Пръстенът е уникат – дело на дизайнерката Джаки Айше, с правоъгълен диамант в 14-каратово злато.

Двамата са заедно от 2021 г., като любовната им история започва… със сляпа среща, разкрива самата Майли пред Vogue: „Най-лошото, което можеше да стане, беше просто да си тръгна.“

НИКОГА НЕ Е КЪСНО: Мадона се сгоди на 67 години?! (СНИМКИ)

Но явно не се е наложило. От тайни разходки в Западен Холивуд, през публични целувки, до общ дом – двойката расте стабилно.

Източници твърдят: „Майли никога не е била толкова спокойна и щастлива.“

Макс избягва прожекторите, което според близките е идеалното противотежест за звездата.

За Майли това е втори годеж – тя беше омъжена за Лиъм Хемсуърт до 2019 г., но изглежда сега е намерила хармонията, която търси.