- Г-н Бакалов, правите семинари за това как да преодолеем страха от летене. Какво показват вашите наблюдения – къде най-често се корени този страх?

- Голяма част от хората имат страх да изгубят контрола, защото в техния живот поне смятат, че контролират нещата около тях. Друга причина е някакво негативно преживяване, което невинаги непременно е свързано със самолет – може да е било с кола, автобус и т.н. или някаква трудна житейска ситуация. Чувал съм и истории на хора, които често са пътували със самолет, но изведнъж започват да изпитват страх от летене, защото са гледали нещо по телевизията, някое от тези предавания за разследване на самолетни катастрофи. Слушат и новини, от които се създава впечатлението, че едва ли не всеки ден има някаква самолетна катастрофа.

- Споделяте ли мнението, че младите са по-смели от възрастните хора?

- Чувал съм тази теория често, но не мога да я потвърдя. В нашите семинари има всякакви хора – от юноши до много възрастни. В семинара, който провеждаме в момента, най-младият участник е на 13 години, а най-възрастната участничка на 78. Така че при всички демографски групи се наблюдава някаква форма на тревожност при летене. В редки случаи това е страх от самото летене само по себе си. Обикновено има нещо друго. Това е една от основните препоръки към участниците – да разберат какво се крие зад този страх. Дали действително той е свързан със самите самолети, или има нещо друго.

Развява българското знаме, когато през 2016 г. приземява в София най-големия самолет Еърбъс А380.

- Участниците споделят ли с вас преживяванията си?

- Да, всички споделят. Някои не знаят точно в кой момент са получили страх от летене. Много често слушам следната история – дълго време летях без проблем, всяка година имам 20-30 полета, правеше ми удоволствие, но изведнъж нещо се случи. Някои от хората знаят какво е – понякога това е негативно преживяване в кола или самолет. Други обаче казват – не знам какво се случи с мене и вече не мога да се кача на самолет. Затова едно от първите домашни, които даваме на тези хора, е да бъдат максимално откровени и да помислят какво реално се крие зад страха им от летене. Понякога те не могат сами да си отговорят на този въпрос и имат нужда от индивидуална психологическа помощ.

- Какви други рецепти давате за преодоляване на страха от летене?

- Има две основни неща, които помагат. Номер едно е информацията. В днешно време, от една страна, хората масово летят. От друга страна обаче, почти никой знае какво реално се случва в пилотската кабина, защото вратите към нея от 11 септември 2001 г. насам са затворени и заключени. Има всякакви митове, които се разпространяват. Новините понякога разказват неща, които не са верни. Всичко това води до една дезинформация и много митове и катастрофични истории. Тук се опитваме да дадем максимално много информация на пътниците, за да знаят какви са тези хора, пилотите, които управляват самолета, какво е нужно, за да станеш пилот, какво е обучението, колко често трябва да се доказваме в симулаторите, как лети един самолет, това, че има дублиране на всички системи, тоест при отказ на една система това не означава, че самолетът пада... Има толкова много теми и моята мисия е да информирам хората какво реално се случва. По този начин действаме срещу митовете и дезинформацията. И хората, когато летят и чуят някакъв звук, вече не се паникьосват, а знаят: аха, това е хидравличната помпа на задкрилките или предкрилките, това е нещо съвсем нормално. Ако не се преодолее страхът от летене с помощта на информацията, се прилагат с помощта на авиационен психолог някои много ефективни и същевременно прости техники, като например коремно дишане и сменяне на фокуса. С тези техники хората много бързо и ефективно могат да регулират своите физиологични реакции – да намалят ускорения пулс, да свалят кръвното налягане и т.н., ако се стигне до страхова атака на борда.

С Анди Гарсия

- Може би най-лесно се преодолява страхът от летене, ако човек има доверие и се остави в ръцете на екипажа...

- Да. Един от основните проблеми е точно това – липса на доверие. Затова давам информация колко добре е подготвен кабинният екипаж. От друга страна, питам хората: добре, вие всеки ден във вашия живот на колко души се доверявате – било на вашия личен лекар, било на механика, който ви оправя колата, или на шофьора, ако се качите на автобус? А защо не успявате да го направите това в самолета – каква точно е причината? Тук се опитваме да им променим фокуса и да им покажем това, което трябва да направят – по време на полет да дадат доверие на хората, които са обучени за това, на хората, за които авиацията е призвание и детска мечта. Макар тези хора да не ги виждаме, макар и за съжаление в днешно време да не знаем кой точно управлява самолета и как изглежда, трябва да знаем, че няма случайни хора в пилотските кабини.

- Кои митове, свързани с авиацията, най-много ви дразнят и искате да развенчаете?

- Много се дразня от мита за това, че турбуленцията може да счупи самолета. Тук задължително трябва да споменем, че няма случай в модерната история на авиацията, в който турбуленция да е счупила крилата или самолета. Такова нещо не се е случвало. Не казвам, че турбуленцията не може да бъде опасна, когато хората в самолета са без затегнати колани. Но тя не може да бъде опасна за самия самолет.

Другият мит е за тези „въздушни ями“ - такова животно няма! Често слушам и за страхове дали някой няма да отвори вратата по време на полет. Това физически не е възможно да стане по време на полет поради голямата разлика в налягането. Често слушам по медиите пилотът направи това или онова. Ние винаги сме двама или трима пилоти – на дългите полети трима, на по-късите двама. И винаги работим в екип и сме еднакво лицензирани. Вторият пилот не стои там за хубост, ние се допълваме. Винаги решенията в пилотските кабини са съвместни, със споделена отговорност и висока екипност.

- Организирате и семинари как можем да станем пилот. Какви качества трябва да притежава човек, който иска да стане такъв?

- Едно време, а и все още някои хора смятат, че основният фокус са техническите знания и умения. Не казвам, че те не са важни, разбира се, че са важни. Но колкото авиацията става все по-сложна, толкова по-важни стават междуличностните умения. Те са решаващи за успеха на един екипаж. Това са умения като ефективна екипност и комуникация и най-вече способността на човек да взема решения под напрежение и да остава спокоен и концентриран. Това е може би най-ключовото качество за един пилот и един успешен екипаж. Добрите пилоти в днешно време са тези, които заедно в екип, с добра комуникация, успяват да се адаптират в комплексни и сложни ситуации и да вземат най-доброто решение, като останат спокойни и разумни.

- На вас какво ви даде тази професия?

- Първо, тя е сбъдната детска мечта. Затова всеки работен ден ме прави щастлив. Може би това донякъде е късмет, че винаги съм знаел, че искам да стана пилот. Винаги съм знаел, че искам да правя нещо нестандартно, че не искам да работя в офис, че искам да работя с хора, да имам всеки ден предизвикателства...

Това реално се случва в тази работа. Работим с много хора в екип, имаме всякакви ситуации, виждаме всеки ден слънцето над облаците дори през зимата, когато е лошо времето, виждаме различни интересни места по света, както и благодарността в очите на пътниците след мекото и щастливо кацане.

- Спомняте ли си моментът, когато ви споходи тази детска мечта?

- Моите близки разказват различни истории. Един от миговете, който се е запечатал в съзнанието ми, е, когато бях 5-6-годишен и пилотите ме поканиха в пилотската кабина. Видях всички тези копчета, които тогава ми се сториха хиляди, техните хубави униформи, невероятната гледка... Тогава си казах, че искам да стана пилот. По това време майка ми работеше на летището, така че често виждах самолети и това със сигурност е допринесло тази мечта да живее в мен.

- Вие сте и мотивационен лектор. Каква е вашата рецепта да бъде един човек успешен?

- Всеки човек дефинира успеха по различен начин. Ако го дефинираме така, че човек да напредва в една професия и да бъде добър в нея, в такъв случай бих казал, че се изисква много дисциплина, постоянство, а и умение да работиш с хора. Наскоро попаднах на една много интересна прогноза кои ще бъдат най-важните умения в бъдещите професии. И ми направи впечатление, че сред изброените осем седем са свързани с меки умения, тези междуличностни качества. Само едно беше техническо умение. Затова смятам, че всички успешни хора, за да бъдат такива, най-необходимо е това да умеят да комуникират с други хора. Това ще бъдат уменията, които ще ни помогнат да бъдем по-добри от изкуствения интелект.

- Казвате, че все повече се търсят пилоти. Какви са тенденциите в авиацията и как пандемията я промени?

- COVID промени силно авиацията и показа на авиокомпаниите, че трябва да бъдат много адаптивни. Например да могат да реагират на промяна на потоците от пътници, да бъдат гъвкави относно самолетите и работното време. Това донякъде важи и за хората, работещи в авиацията. По време на пандемията 2/3 от работещите в световната авиация бяха без работа. Някои от тези хора тотално се дистанцираха от авиацията. Затова беше много трудно след пандемията отново да намерим хора, които да работят по летищата и авиокомпаниите. Относно недостига на персонал той е реален. Тенденцията е такава, че пилоти се пенсионират, авиацията расте, трафикът за следващите 18 г. трябва да бъде удвоен по последни прогнози. Това означава, че все повече и повече хора трябва да работят в авиацията. Има нужда от пилоти, техници, екипажи... Затова сега е един прекрасен момент за всички, които се интересуват от авиацията, да започнат кариерата си или поне да се подготвят в тази насока.

- В момента какъв самолет управлявате и на какви дестинации?

- След пандемията съм капитан на Еърбъс А320. Знаете, преди летях на Еърбъс А380. По време на пандемията този модел беше заземен, след това отново активиран, но само четири от 14-те самолета, които имаме и е вече базиран в Мюнхен, а аз съм във Франкфурт. Летя на европейски маршрути из цяла Европа, Северна Африка и Близкия изток, всичко на разстояние до 4 часа. Надявам се, че в някакъв момент, може би след година-две, ще летя на по-голям самолет на трансокеанските полети. До България летя може би един-два пъти в месеца от Франкфурт с преспиване в София. Освен това за моите мотивационни лекции всеки месец съм в България.

- Може ли да споделите история с някоя известна личност, с която сте летели на борда?

- Имал съм възможност да летя с много известни личности, било то политици или хора от шоубизнеса, спортисти. Голяма част от тях не желаят да бъдат коментирани, когато са на полет. С някои имам снимки. Един от тях е Анди Гарсия, всички го познаваме от филма „Кръстникът“. С него проведох един много интересен и приятен разговор, говорехме и за България. Наскоро пък на борда беше Саша Барън Коен, знаем го от „Борат“, филма, в който участваше Мария Бакалова.

- Има ли известна личност, която бихте желали да возите на самолета?

- Да, има една личност, която за съжаление вече не е между нас – Нелсън Мандела. Човек, който ме вдъхновява с лидерството си, със силата на характера си, с визията си за по-добър свят за всички нас. А от живите много интересен би бил разговор по време на полет с Барак Обама, който също за мен е вдъхновяваща личност и пример за истинска школа по мъдрост и човечност.

ТОВА Е ТОЙ:

Роден е през май 1980 г. в Берлин

До 1989 г. израства в София

След като навършва 9 г., заминава за Вайнхайм, Германия

Управлява най-големия пътнически самолет в света Еърбъс А380, с който каца на летище София на 16 октомври 2016 г.

В момента е капитан на Еърбъс А320

Работи за световна авиокомпания в чужбина

Живее във Франкфурт, но често лети до София

София Симеонова