Г рупа D2 се стяга за концерт в София.

Датата е 27 декември, а мястото - Mixtape 5, информират организаторите.

Под светлината на прожекторите ще застанат Димитър Кърнев (китара), Дичо Христов (вокали), Александър Обретенов (бас китара), Васил Вутев (барабани) и Радостин Василев (вокали).

„Преди да кажеш не“, песента, която D2 представи на своя 25-годишен юбилей, ще бъде включена и в новия албум, върху който музикантите работят в момента.

Не предстоящия концерт ще бъде представен юбилеен двоен концертен винил и CD „25 години D2“.

Специален гост на вечерта ще бъде Деян Славчев-Део.

Очаква се D2 да даде подробности и за предстоящото си турне.

