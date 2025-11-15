Т ази есен избухнаха два скандала, свързани с филми на библейска тематика. Доста проблеми на хоризонта се задават от най-новия кино-хит на актьора Никълъс Кейдж „Синът на дърводелеца“, чиято премиера ще бъде този петък (14 ноември). Това е класически филм на ужасите от типа на екзорсистките. Той първоначално трябваше да излезе точно на Коледа, тъй като екранизира ранните години на Божия син. Лентата вече е определяна от религиозни критици като „богохулна“ и „отвратителна“.

Апокриф

Недоволството е породено от факта, че сценаристът и режисьор Лофти Нейтън базира своя хорър на християнския апокриф – „Детското евангелие на Тома“. Той описва ранните години на Иисус (между ок. 5 и 12 г.), в които Той проявява за първи път своите дарби да възкресява и лекува. Самата тема е табу в религията, тъй като в Библията липсва информация за този период от живота на Месията. За това говори и фактът, че икони на Исус като дете, младеж или юноша са изключителна рядкост.

Тук на помощ идва Холивуд, който запълва информационната празнина, черпейки от извора на гностицизма и злокобното въображение на сценаристите. Лентата показва драмата на семейството на Божия син. Малкият Иисус тъкмо открива и проявява своите свръхестествени дарби и видения, когато тримата (заедно с Мария и Йосиф) са погнати от демонични сили, водени от Сатаната. Последният изглежда се опитва да провали мисията на Исус на Земята и така да пресече изпълнението на Божия план за спасението на падналия в грехове Човешки род. На Никълъс Кейдж е поверена ролята на Йосиф Обручник - земния баща на Христос, около който също от край време витаят различни апокрифни теории.

Аборти

Друг скандал, който избухна преди дни, бе покрай полската актриса и модел Кася Смутняк. Тя бе избрана за ролята на Дева Мария в предстоящия суперфилм „Възкресението“ на Мел Гибсън. Снимките в момента вървят в прочутата римска студия „Чинечита“, както и в живописните италиански локации на Матера и Пулия. Новината за новата Богородица там бе посрещната с протест от страна на ревностни католици и политици в Полша. Те обвиниха красавицата в „неподходящи“ убеждения заради подкрепата ѝ за правото на аборт. Режисьорът Мел Гибсън засега избягва да коментира скандала.

Самата Кася Смутняк е полякиня по произход, но отдавна се е утвърдила като звезда в италианското кино. До майката на Исус ще блести и италианският актьор Рикардо Скамарчо. Той е Пилат Понтийски, който в първата част бе изигран от българския артист Христо Шопов.

Еврейка

През годините скандалите около филми с християнски сюжет са по-скоро правило, отколкото изключение. Причината е повече от логична: ролите на Исус Христос, Дева Мария и другите библейски герои са изключително чувствителна тема, защото за милиони земляни те са не просто литературни или филмови образи, а свещени и реално съществували личности.

Най-известното модерно превъплъщение на Дева Мария е дело на Мая Моргенщерн в първата част на „Страстите Христови“(2004 г.). Тя е еврейка по произход, което предизвика полярни реакции. Едни я приветстваха като символ на помирение между религиите, докато други (особено крайно религиозни групи) я сметнаха за „неподходящ избор“.

В ролята на нейния син Исус тогава влезе Джим Кавийзъл. Случайно или не по време на снимките той понесе наистина библейски страдания. За да влезе в образа на Месията, свали над 20 килограма, бе ударен два пъти от мълния, разболя се от пневмония (филмът се снима през зимата), а при бичуването получи истински удари и белези за цял живот. След филма организмът на Кавийзъл бе толкова измъчен и изтощен, че се наложи да му направят две операции на сърцето. Всичко това го промени и той стана много религиозен. Започна открито да говори за Бог, срещу абортите, както и да защитава конспиративни теории. Това не се хареса на мнозина, считащи, че Христос не може да е толкова краен. Твърди се, че Кавийзъл сега е наказан от индустрията в Холивуд да не получава големи роли.

Магдалена

През 2018 година актрисата Руни Мара също понесе немалко критики. Тя изигра Мария Магдалена (в едноименния филм), а бе заклеймена, защото образът й я представяше като близък ученик на Христос, духовно равен Нему. Това никак не се хареса на православни, католици и протестанти, които скочиха, че филмът мяза на роман на Дан Браун и не пресъздава истината за библейската героиня.

Изкушение

Но до днес филмът „Последното изкушение на Христос“ (1988 г.) предизвика най-фанатични реакции. Режисиран от Мартин Скорсезе по романа на Никос Казандзакис, произведението на Седмото изкуство представи Христос като човек, податлив на изкушения, включително и на греховната идея, че може да има нормален живот със семейство и деца. По тази сюжетна линия Исус е изкушен от Сатаната и заживява като обикновен човек. Потресаваща за мнозина е сцената, в която консумира брака си с Мария Магдалена. На смъртния си одър, осъзнавайки, че е бил изкушен, Христос по чудодеен начин се връща на Кръста.

В края на XX век всичко това скандализира много християни, които го счетоха като отклонение от каноничния образ на Исус, като една художествена измислица, която подкопава божествената Му природа. Прожекциите бяха съпътствани от протести, а в Париж кино „Сен Мишел“ бе подпалено. Нападението рани тринадесет души, четирима от които получиха тежки изгаряния.

Мюсюлмани скочиха на холивудския Ной

Филмът Ной (2014 г) скандализира не само християните, но и мюсюлманите. В много страни с доминираща религия ислям (като ОАЕ, Катар, Бахрейн и Пакистан) прожекциите бяха забранени. Мотивите бяха, че кинопродукцията съдържа апокрифни източници в комбинация с художествена измислица, които десакрализират образа на Ной, изигран от Ръсел Кроу. В Корана прототипът му се споменава като един от 25-имата пророци. Ето защо строителят на Ноевия ковчег, спасил човечеството от потопа, е почитан и от мюсюлманите. Ислямските цензори се обявиха и срещу някои сцени на насилие във филма, тъй като в Корана насилието се порицава.

Любомир Старидолски