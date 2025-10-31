В Средновековието хората вярвали, че вещица посещава млади мъже през нощта, сяда на гърдите им и се храни с жизнената им енергия. Оттук идва и популярното наименование за сънна парализа - „синдром на старата вещица“. Какво точно представлява и как можете да го разпознаете?

Сънната парализа е състояние, което възниква, когато човек не е напълно събуден по време на бързия (REM) сън, докато неподвижността, характерна за тази фаза, продължава. По време на сънна парализа хората сънуват, а по време на частично пробуждане, тоест в случай на сънна парализа, могат да сънуват, докато са будни. Това състояние се характеризира с халюцинации: човек може да вижда ужасяващи явления, а невъзможността да се движи или говори в този момент предизвиква чувство на ужас и безнадеждност у събудения човек.

Сънната парализа трае кратко - от няколко секунди до две минути - след което съзнанието се възстановява напълно и неподвижността изчезва. Но преживяването оставя незаличим отпечатък в паметта, пораждайки съмнения относно собственото психично здраве или вяра в съществуването на свръхестествени същества.

Често

Сънната парализа е доста често срещано явление. В проучвания от Канада, Китай, Англия, Япония и Нигерия 20% до 60% от хората са преживявали сънна парализа поне веднъж в живота си. Среща се особено често при хора под 30-годишна възраст. Понякога епизоди на сънна парализа се появяват при тези, чиито роднини са съобщили за сънна парализа при тях, т.е. в случаи на наследствена предразположеност.

Можете да разпознаете сънната парализа по следните характерни признаци:

Сънната парализа се появява, когато се събудите спонтанно;

Придружена е от невъзможност за движение или говорене;

Може да бъде придружена от чувство на задушаване, тежест или стягане в гърдите;

Характеризира се с усещане за чуждо присъствие в стаята и зловещи халюцинации;

Предизвиква силен страх и чувство на ужас.

За щастие сънната парализа не е задължителен признак на психично разстройство. Тя обаче може да бъде предизвикана от стрес, тютюнопушене, алкохол, преумора и нередовни модели на сън. Ето защо е важно да се установи режим на сън, да се отдели повече време за здравословна почивка, да се откажете от лошите навици и да се елиминират стресовите фактори, доколкото това е възможно в наши дни. Важно е да се помни, че сънната парализа се появява при тези, които спят по гръб, и почти никога не се появява при тези, които спят на дясната си страна.

Аларма

Събуждането с аларма е друг начин да се предотврати повторението на сънната парализа. Ако се случи по време на плашещ епизод, напомнете си, че скоро ще свърши и се опитайте да раздвижите езика, пръстите на краката и ръцете си.

Въпреки че сънната парализа обикновено е безобидна, някои хора, поради интензивността на преживяването, могат да развият страх от тъмнината, спалнята и заспиването. В този случай е най-добре да потърсите помощ от психотерапевт. Терапевтът може да ви помогне да се справите с емоционални проблеми като нервност, тревожност, раздразнителност и депресия, които могат да допринесат за повторната поява на сънната парализа.

Кристи Красимирова