П рез започващия тази сряда октомври празнуват близо 200 000 именици. В края на месеца (26-и) отбелязваме деня на един от най-почитаните и любими на народа светии - Солунския Чудотворец Димитър. На него у нас са кръстени около 150 000 човека, а трапезите за тяхно здраве ще дадат старт на зимния празничен цикъл.

А днес се отбелязва денят на великия църковен композитор от български произход Йоан Кукузел-Ангелогласния. На 1 октомври е и празникът Покров Богородичен, посветен на явяването на Божията майка в църквата във Влахерна през X век. Ден по-късно се почитат мъчениците Киприан и Юстина. Те са особено популярни по нашите ширини, тъй като молитвите към тях имат силата да развързват магии. На 6 октомври е денят, отреден за апостол Тома, наречен Неверни, защото не повярвал във възкръсналия Христос, без да бръкне с пръст в раните му. Но този месец се честват още апостоли - Яков Алефеев (9 октомври), апостол и дякон Филип (11-и). А на 18 октомври празнуват не само кръстените на апостол и евангелист Лука, но и художниците, чиито покровител е той, защото пръв е нарисувал икона на Божията майка. На 23 октомври пък се споменава св. Яков, Брата Господен.

За българите обаче стартът на есента е важен, тъй като тогава си спомняме за две средновековни светила – св. Петка (на 14-и, когато празнуват 23 000 именици) и закрилника на българския народ - Иван Рилски (на 19-и). А към края на месеца (22-ри) за поредна година ще бъде почетен новоучреденият от Църквата празник за прославление мощите на свети Евтимий, патриарх Търновски.

01 с - Покров на Пресвета Богородица. Св. ап. Анания. Преп. Роман Сладкопевец. Преп. Йоан Кукузел. Празнуват: Анани и Анко.

02 ч -Св. свщмчк Киприан и св. мчца Юстина. Св. Андрей, юродив заради Христа.

03 п -Св. свщмчк Дионисий Ареопагит. Преп. Йоан Хозевит Денис. Празнуват: Денислав/а, Дениза.

04 с - Св. свщмчк Йеротей, еп. Атински. Св. мчца Виринея. Преп. Павел Препрости.

05 н - 2 Неделя подир Въздвижение. Св. мчца Харитина. Св. свщмчк Дионисий, еп. Александрийски.

06 п - Св. апостол Тома (Тип. с. 95). Празнуват: Тома, Томислав/а.

07 в - Св. мчци Сергий и Вакх. Празнува: Сергей.

08 с - Преп. Пелагия. Св. прпмчк Игнатий Старозагорски.

09 ч - Св. ап. Яков Алфеев. Преп. Андроник и Атанасия Празнува: Авраам.

10 п - Св. 26 прпмчци Зографски. Св. мчци Евлампий и Евлампия. Преп. Теофил Изповедник.

11 с - Св. апостол и дякон Филип. Преп. Теофан Начертаний, еп. Никейски.

12 н - 4 Неделя след Неделя подир Въздвижение – на св. Отци от VII Вселенски събор. Св. мчци Пров, Тарах и Андроник. Преп. Козма, еп. Маюмски. Св. Мартин Милостиви. Празнуват: Мартин/а.

13 п - Св. мчци Карп и Папила. Мчк Флорентий. Мчк Вениамин дякон

14 в - Преп. Параскева – Петка Търновска (Петковден). Св. мчци Назарий, Гервасий, Протасий и Целсий. Празнуват: Петко, Петка, Петкан/а, Параскев/а, Парашкева, Паруш, Пенко, Пенка.

15 с - Преп. Евтимий Нови. Св. Лукиан, презв. Антиохийски.

16 ч - Св. мчк Лонгин стотник. Преп. Мала Отшелник.

17 п - Св. прор. Осия. Св. прпмчк Андрей Критски.

18 с - Св. ап. и ев. Лука. Св. вмчца Злата Мъгленска. Празнуват: Лука, Лукан, Аврели, Алтън, Златко, Златан, Златин, Златомир/а, Златослав/а, Лука, Злата, Златин/а, Златка, Златозара, Златоцвета.

19 н - 3 Неделя след Неделя подир Въздвижение. Преп. Йоан Рилски Чудотворец. Св. прор. Йоил. Св. мчк Уар.

20 п - Св. мчк Артемий Антиохийски.

21 в - Преп. Иларион Велики. Св. Иларион, еп. Мъгленски.

22 с - Прославление на Свети мощи на св. Евтимий, патриарх Търновски. Св. равноап. Аверкий, еп. Йераполски чудотворец. Св. мчци Александър епископ и Ираклий воин. Преп. Лот Египетски.

23 ч - Св. ап. Яков, брат Божи.

24 п - Св. мчк Арета. Св. Богородица „Всех скорбящих радост” (Молебен за децата с увреждания).

25 с - Св. мчци Маркиан и Мартирий.

26 н - 6 Неделя след Неделя подир Въздвижение. Св. вмчк Димитрий Мироточиви (Димитровден) Преп. Димитра Киевска (Доростолска). Празнуват: Димитър, Митко, Митьо, Димо, Драган, Драго, Деян, Димитрина, Димитричка, Митка, Дима, Димка, Димана, Митра.

27 п - Св. мчк Нестор. Преп. Димитрий Басарбовски. Празнува: Нестор.

28 в - Св. мчца Параскева. Св. мчци Терентий, Неонила и чедата им. Преп. Стефан Саваит. Св. Димитрий, митр. Ростовски. Преп. Теофана (царица Теодора Българска). Празнуват: Лъчезар/а, Параскев/а.

29 с - Св. прпмчца Анастасия Римлянка. Преп. Серапион.

30 ч - Св. крал Стефан Милутин. Св. свщмчк Зиновий, еп. Егейски и св. мчца Зиновия. Празнуват: Зоран/ица, Зорица, Зорка.

31 п - Св. апли от 70-те: Стахий, Амплий и др. Св. мчк Епимах.