К огато казваме лесни свински пържоли на фурна, наистина имаме предвид точно това. Рецепта, която се готви сама, и цялата подготовка се свежда до подправянето на месото. Сол, черен пипер, бърз сос от масло, мед и горчица – това е всичко. Пекат се в бира, което дава допълнителен вкус, но не е нужна никаква специална обработка. Чудесно решение, когато сте си наумили да правите много неща наведнъж и се чудите как ще смогнете с времето. На тези пържоли не трябва да им обръщате никакво внимание, просто ги слагате във фурната и се заемате със следващото изкушение. Малък, но важен детайл при подготвянето на месото е да нанесете соса с четка. Така по-лесно контролирате количеството и сосът попива вътре в месото, а не се плъзва отгоре. Може да направите нашите лесни свински пържоли и в глинен гювеч. В такъв случай последната стъпка от приготвянето на рецептата – махането на фолиото и дозапичането – отпада, обясняват от matekitchen.com.

С бира на фурна

Необходими продукти:

600 г вратни пържоли

20 г масло

2 с.л. мед

1 ч.л. горчица

1/2 ч.ч. бира

черен пипер на вкус

сол на вкус

Начин на приготвяне:

За да останат сочни пържолите, не е необходимо да ги чукате. Измийте ги добре, след което ги поръсете със сол и черен пипер равномерно и от двете страни. Прехвърлете ги в тавата, в която ще ги печете. Разтопете меда и маслото, разбъркайте ги и добавете към тях горчицата. Намажете всяка от пържолите с тази смес. Налейте бирата, покрийте тавата с фолио и сложете пържолите в студена фурна. Включете на 200 градуса и ги печете час и половина. 10 минути преди да извадите пържолите от фурната, махнете фолиото, за да могат да се запекат и да имат апетитен вид.

