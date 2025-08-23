Н яколко идеи какво да приготвим сравнително бързо за обилна и питателна закуска намираме в gotvetesmen.com.

Бъркани яйца със спанак

Необходими продукти:

8 яйца

80 г нискомаслено крема сирене

50 г пресен спанак

сол

Начин на приготвяне:

Спанакът се почиства, измива и се нарязва на дребно. В купа се разбъркват яйцата, крема сиренето и спанакът. Посолява се на вкус. Сместа се изсипва в намаслен и сгорещен тиган. Готви се на тих огън, като се разбърква леко, докато сместа се сгъсти. Бърканите яйца със сирене и спанак се поднасят с препечени филии пълнозърнест хляб.

Бекон с кленов сироп

Необходими продукти:

200 г резени бекон

3 с л кленов сироп

Начин на приготвяне:

Фурната се загрява на 200 градуса. В тава се поставя метална скара. Върху скарата се подреждат резени бекон и се запичат 15-20 минути или докато се зачервят. Внимателно се изважда от фурната (в тавата ще има мазнина от печенето) и беконът се намазва с кленов сироп (с помощта на четка). Връща се във фурната и се запича за още 3-5 минути. Сервира се топъл за закуска.

Пълнени домати на фурна

Необходими продукти:

4 домата

4 яйца

2 скилидки чесън

2 стръка мащерка

зехтин

лют червен пипер по желание

сол и смлян черен пипер

Начин на приготвяне:

От горната страна на доматите се изрязва капаче, а вътрешността се издълбава. Капачетaтa на доматите се запазват. Доматите се посоляват и обръщат, за да се отцедят. Стените на доматите се набождат с дебела игла или клечка за зъби, за да не се пукнат при печенето. Чесънът се накълцва на ситно заедно с листата от мащерката. Яйцата се разделят на белтъци и жълтъци. Белтъците се разбиват леко с чесъна, мащерката, солта и черния пипер. Издълбаните домати се напълват с белтъците. Фурната се загрява на 180 градуса. Доматите се запичат за 15 минути. Внимателно във всеки домат се пуска по един жълтък. Доматите се покриват със запазените капачета. Връщат се във фурната и се пекат още 5-8 минути. Запечените яйца в домати се поднасят топли, но не горещи.

Запечени шунка и сирене

Необходими продукти:

3 яйца

няколко парчета шунка (да не са много тънки)

1/2 ч.л. дижонска горчица

1/2 ч.ч. натрошено сирене (всякакъв вид сирене)

1/2 ч.ч. кашкавал или топено сирене

2-3 с.л. кисело мляко

зелени подправки – мащерка, босилек, риган, магданоз

сол и черен пипер на вкус

Начин на приготвяне:

В малка купа разбийте двете яйца, прибавете киселото мляко, прибавете натрошеното сирене, зелените подправки и горчицата. Подправете със сол и черен пипер на вкус. В две огнеупорни съдинки поставете отдолу (застелете дъното на съдинките) парченцата шунка. Поръсете отгоре с кашкавала. Залеете с подготвената смес и запечете. Сервирайте с препечени филийки хляб. Подходящо е за сутрешна или следобедна закуска. Може да го запечете в микровълнова или на фурна само с включена горна скара.

Бухти със сирене

Необходими продукти:

2 яйца

1/2 ч.л. сол

1 ч.л. захар

1 ч.ч. кисело мляко

1 ч.л. сода

2 ч.ч. брашно

150 г сирене

Начин на приготвяне:

Всички продукти се разбъркват до гъсто тесто. С чаена лъжичка се пуска от сместа в сгорещено олио и се изпържват бухтичките. Изваждат се на хартия да се отцедят.